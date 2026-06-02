Una vacanza non è per sempre

La Regione Emilia-Romagna riaprirà le scuole elementari il 31 agosto. In quella giornata non si terranno lezioni, ma attività sportive e culturali organizzate da educatori. La decisione riguarda solo la giornata inaugurale, mentre l'inizio delle lezioni è programmato per una data successiva. La misura mira a offrire ai bambini un momento di socializzazione e svago prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

La Regione Emilia-Romagna aprirà le scuole elementari il 31 agosto: non ci saranno lezioni ma solo attività sportive e culturali gestite da educatori. Si parte in via sperimentale nei comuni più grandi, ma l'obiettivo è quello di estendere l'iniziativa - ora sperimentale - a molti più istituti, anche nei piccoli paesi. Dipenderà dalle risorse a disposizione e dalla risposta che tutto questo avrà quest'anno. La decisione, che nei piani della Regione va incontro alle esigenze delle famiglie di lavoratori, che hanno spesso difficoltà in queste settimane a trovare centri adeguati dove lasciare i figli, ha però sollevato le proteste del mondo del turismo, in particolare quello di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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