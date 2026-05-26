Nel primo trimestre del 2026, i dati Istat sul turismo in Italia mostrano un aumento del 4,2% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Più della metà delle presenze sono di turisti stranieri. La crescita si conferma rispetto agli anni precedenti, indicando una tendenza positiva per il settore turistico nel paese.

I dati Istat sul turismo in Italia dipingono un quadro ancora in crescita: +4,2% arrivi e +7,5% presenze nel primo trimestre del 2026, con turisti stranieri che costituiscono più della metà delle presenze. Nel consueto monitoraggio sui flussi turistici in arrivo, l’Istituto nazionale di Statistica riporta che nel periodo gennaio-marzo di quest’anno gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi – cioè di clienti effettivamente arrivati in una struttura ricettiva – e 71,6 milioni di presenze turistiche, che invece indicano il numero di notti prenotate. Oltre la metà delle presenze, sottolinea l’ Istat, sono dovute alla componente straniera, che rappresenta il 54,6% del totale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Turismo in Italia, dati Istat 2026: sempre più in vacanza nel Bel Paese

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