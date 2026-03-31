L'artista ha condiviso sui social alcune foto e video della recente vacanza trascorsa con amici, tra cui un noto cantautore, lontano dalla città e dagli impegni lavorativi. Le immagini mostrano momenti di relax e complicità tra i partecipanti, con scatti che ritraggono ambienti naturali e attività di gruppo. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato le immagini e le didascalie associate.

Elodie torna a far parlare di sé con una carrellata di condivisioni social. L’artista ha pubblicato su Instagram un resoconto dell’ultima vacanza condivisa con un gruppo di amici, Tananai compreso, lontano da Milano e dagli impegni musicali. Immancabile presenza al suo fianco, quella di Franceska Nuredini, la ballerina con cui il legame diventa sempre più stretto. Una foto in una vasca idromassaggio colpisce tutti e sancisce il loro affiatamento, fuori dal palco e su di esso. In molti tendono a bollare il rapporto come una relazione, anche se Elodea non ha mai nè confermato, nè smentito. Elodie, ex di Andrea Iannone, da quando si è lasciata si è sempre più connessa con la Nuredini, parte integrante del suo corpo di ballo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Elodie e Franceska sempre più complici in vacanza: la realtà documentata sui social

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