Una storia esemplare Una vita per gli altri Carla oggi sarà Cavaliere Fondò l’Avis a Quarrata

Notizia in breve

Carla riceverà oggi il titolo di Cavaliere per il suo impegno nel volontariato. Ha fondato l’Avis a Quarrata e ha dedicato gran parte della sua vita a promuovere la donazione di sangue. Insieme alla sorella, scomparsa nel 2024, ha lavorato per rafforzare la comunità locale e sostenere iniziative sociali. La sua attività ha segnato profondamente la città, lasciando un’eredità di solidarietà e impegno civico.