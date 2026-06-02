Una storia esemplare Una vita per gli altri Carla oggi sarà Cavaliere Fondò l’Avis a Quarrata
Carla riceverà oggi il titolo di Cavaliere per il suo impegno nel volontariato. Ha fondato l’Avis a Quarrata e ha dedicato gran parte della sua vita a promuovere la donazione di sangue. Insieme alla sorella, scomparsa nel 2024, ha lavorato per rafforzare la comunità locale e sostenere iniziative sociali. La sua attività ha segnato profondamente la città, lasciando un’eredità di solidarietà e impegno civico.
Ha dedicato tutta la vita a fare del bene agli altri, spendendosi insieme alla sorella Luciana, scomparsa nel 2024, per dare un contributo alla vita sociale della città di Quarrata. Oggi a Carla Pecorini, 91 anni ad agosto, la Repubblica italiana vuole dire grazie e le conferisce il grado di Cavaliere. Carla infatti (nella foto in alto di Luca Castellani) è una delle undici persone che stamattina, in piazza del Duomo, a Pistoia, riceveranno il diploma di onorificenza al Merito dalle mani del Prefetto Angelo Gallo Carrabba, insieme al sindaco di Quarrata Gabriele Romiti. Colonna portante dell’Avis Quarrata, Carla Pecorini ha condiviso tutta... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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