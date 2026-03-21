Alice Greco morta a 36 anni una vita per gli altri

Alice Greco, presidente dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, sezione di Bologna, è deceduta ieri mattina all’età di 36 anni. La notizia è stata comunicata ieri, suscitando cordoglio tra coloro che la conoscevano e lavoravano con lei. La sua vita è stata dedicata all’assistenza e alla promozione dei diritti delle persone con distrofia muscolare.

Bologna, 21 marzo 2026 – Alice Greco, presidente dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, sezione di Bologna se n’è andata ieri mattina. Aveva 36 anni, vissuti sempre in prima linea, nonostante la grave malattia. “Donna ironica, empatica, determinata, che ha saputo affrontare con fiducia i cambiamenti della vita – la ricordano così il Consiglio direttivo e la segreteria della Uildm Bologna –. Con il suo impegno ha fatto crescere la nostra comunità, costruendo giorno dopo giorno legami, progetti e collaborazioni”. “Bologna saprà ricordarla”, affermano il sindaco Lepore e l’amministrazione comunale nel messaggio di cordoglio. m.ras. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alice Greco morta a 36 anni, una vita per gli altri Articoli correlati “Una città sotto shock”. Francesca morta in modo orribile a 32 anni: “Una vita donata agli altri”In un freddo mattino di fine dicembre, il racconto di una vita dedicata agli altri si è interrotto bruscamente, lasciando un vuoto che nessuna parola... Leggi anche: Diana Cojocaru morta a 36 anni dopo il ricovero: l’inchiesta su una morte improvvisa che non convince Tutti gli aggiornamenti su Alice Greco Alice Greco, morta a 36 anni la presidente della Uildm di Bologna: «Ha lottato per i diritti delle persone con disabilità»È morta a 36 anni Alice Greco, presidente della Uildm di Bologna, l’Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare. «Alice era il motore della nostra associazione. È cresciuta all’interno di Ui ... corrieredibologna.corriere.it E' morta Alice Greco, presidente della Uildm di BolognaAveva 36 anni e conviveva con la distrofia muscolare. Il cordoglio dell'associazione: Vogliamo ricordarla per tutto quello che ha realizzato ... rainews.it