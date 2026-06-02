una rivoluzione liberale

La riforma delle pensioni viene descritta come una disputa tra chi sostiene la legge Fornero e chi propone di eliminarla. La discussione si concentra sulla revisione delle norme previdenziali e sulla possibilità di modifiche o abrogazioni. Non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali o decisioni definitive, ma la questione rimane al centro del dibattito pubblico. La situazione attuale riguarda principalmente le proposte di modifica e le posizioni delle varie parti coinvolte.

La riforma delle pensioni continua a essere raccontata come una guerra di religione: da una parte la legge Fornero, dall'altra il suo abbattimento. Ma il punto, dopo quindici anni di polemiche, è un altro. La vera domanda non è come smontare la Fornero, bensì come completarla. Perché la legge che nel momento più drammatico della crisi del debito ha messo in sicurezza i conti pubblici, ha certamente introdotto un principio indispensabile di sostenibilità, ma ha lasciato aperta una questione altrettanto decisiva: la libertà dei cittadini. In quale altro ambito della vita economica una persona che ha versato contributi per quarant'anni si sente dire dallo Stato che non può scegliere quando smettere di lavorare? È questa rigidità ad alimentare frustrazione sociale e a trasformare ogni legislatura nell'ennesima caccia alla deroga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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