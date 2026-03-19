Il professore Alberto Clò, economista ed ex ministro dell’Industria e del Commercio tra il 1995 e il 1996, ha dichiarato che al referendum sulla giustizia voterà convintamente Sì. Clò definisce la riforma come liberale e sostiene che corregge le ingiustizie del sistema giudiziario. La sua posizione si basa su una convinzione personale riguardo ai cambiamenti proposti.

“Al referendum sulla giustizia voterò convintamente Sì”, annuncia il professore Alberto Clò, economista ed ex ministro dell’Industria e del Commercio tra il 1995 e il 1996 ai tempi del governo tecnico guidato da Lamberto Dini. Ma anche una figura storicamente vicina a Romano Prodi. Clò consegna al Foglio poche battute, si tiene alla larga dalla polemica politica e dagli eccessi che hanno segnato la campagna elettorale, ma dice quanto basta a spiegare quali sono le ragioni che lo porteranno domenica a supportare la riforma Nordio. L’ex ministro non vede nella separazione delle carriere, nel sorteggio e nell’istituzione di un’Alta corte, i rischi di una deriva autoritaria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Sì “convinto” di Clò: “E’ una riforma liberale. Corregge la malagiustizia”

Articoli correlati

"Il mio Sì convinto. Testo atteso da anni. Non è una riforma contro i magistrati"Ex ministro dell’Interno, in precedenza viceministro e sottosegretario in diversi governi di centrosinistra, ex dirigente del Pci, dei Ds e poi del...

Referendum sulla giustizia, la Camera Penale di Rimini: "Una riforma liberale e garantista"Il direttivo della Camera Penale di Rimini: "La riforma rappresenta la conclusione di una battaglia culturale e giuridica che conduciamo da oltre...

Aggiornamenti e notizie su Il Sì convinto di Clò E' una riforma...

Argomenti discussi: Il Sì convinto di Clò: E’ una riforma liberale. Corregge la malagiustizia.

Il Sì convinto di Clò: E' una riforma liberale. Corregge la malagiustiziaL’ex ministro (vicino a Prodi) spiega le ragioni della sua scelta: E' una legge di civiltà. Rafforza la libertà dei cittadini in senso garantista e potrà contribuire a correggere la grave malagiustiz ... ilfoglio.it

FdI, una kermesse senza simboli. E la platea si alza in piedi per l’ovazione a Di PietroAlla kermesse al Teatro Parenti per il referendum gli appelli da Cassese a Scopelliti. Il «gong» per serrare i tempi e il ritornello di Sal Da Vinci ... msn.com