TV e democrazia | come la rivoluzione liberale cambiò l’Italia

Giovedì 23 aprile alle 17 si terrà un incontro presso la sede della Domus Mazziniana, in via Massimo d’Azeglio 14. L’appuntamento si concentrerà sulla relazione tra televisione e democrazia in Italia, analizzando come la rivoluzione liberale abbia influito sull’evoluzione dei mezzi di comunicazione e sul sistema democratico nel paese. La discussione si focalizzerà sugli aspetti storici e sulle trasformazioni avvenute nel corso degli anni.

Giovedì 23 aprile, alle ore 17.00, la sede della Domus Mazziniana in via Massimo d’Azeglio 14 ospiterà un dibattito cruciale sulla storia dei media e della democrazia italiana. L’incontro, inserito nel percorso celebrativo per gli 80 anni della, analizzerà le dinamiche che portarono alla nascita della televisione commerciale e l’impatto dei referendum del 1995. La rivoluzione liberale che ha cambiato il volto dell’Italia. Il fulcro della discussione sarà il lavoro di Alberto Mingardi, docente presso lo IULM di Milano e direttore dell’Istituto Bruno Leoni, che presenterà il volume Meglio poter scegliere. Il testo, pubblicato a Milano da Monddori nel 2025, esplora come l’avvento delle emittenti private rappresentò l’unica vera trasformazione di stampo liberale avvenuta nel Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

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