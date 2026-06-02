Una risposta concreta al Parkinson nasce in Alto Friuli | Funziona va esportata

In Alto Friuli, un nuovo trattamento contro il Parkinson ha mostrato risultati concreti. I primi test clinici hanno evidenziato miglioramenti nei pazienti coinvolti. La sperimentazione, avviata di recente, ha ottenuto riscontri positivi e potrebbe essere adottata su larga scala. Le autorità sanitarie stanno valutando la possibilità di estendere questa soluzione anche ad altre aree regionali. La ricerca si basa su una terapia innovativa, ancora in fase di studio, ma con risultati promettenti.

Una risposta concreta al Parkinson nasce in Alto Friuli e ora potrebbe diventare un modello da estendere anche al resto del territorio regionale. Il progetto Apice, supportato dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e sostenuto dal gruppo informale Parkinson Alto Friuli, è stato al. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Al Centro Parkinson di Milano arriva una nuova terapia per pazienti con sintomi gravi

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