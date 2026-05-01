Il governo ha annunciato un piano destinato a finanziare con un massimo di 10 miliardi di euro interventi nel settore abitativo. Nei prossimi dieci anni, l’obiettivo è di rendere disponibili oltre 100.000 alloggi destinati a persone con esigenze di alloggio a prezzi calmierati o di edilizia popolare. La proposta mira a rispondere alle richieste di abitazioni accessibili, senza specificare dettagli sui criteri di assegnazione o sulle modalità di distribuzione delle risorse.

ROMA – “Con il Piano Casa mettiamo in campo fino a 10 miliardi di euro per arrivare a rendere disponibili, nei prossimi 10 anni, oltre 100mila alloggi popolari o a prezzi calmierati. Interveniamo per recuperare fino a 60mila case popolari oggi non utilizzabili, così da assegnarle a cittadini e famiglie che ne hanno bisogno. Apriamo anche agli investimenti privati nell’edilizia abitativa, con procedure più veloci e semplificate, ma a una condizione chiara: almeno il 70% degli alloggi realizzati dovrà essere destinato a chi è in difficoltà, con prezzi di vendita o di affitto ridotti di almeno il 30% rispetto ai valori di mercato”. Così sulla sua pagina Facebook la premier Giorgia Meloni (foto).🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Piano Casa, Meloni: “È così che vogliamo dare una risposta concreta”

Piano Casa: la conferenza stampa di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

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