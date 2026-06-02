Una provincia repubblicana e democristiana | l’altra scheda del 2 giugno 1946 e i piacentini eletti

Notizia in breve

Il 2 e 3 giugno 1946, oltre al referendum tra Monarchia e Repubblica, gli elettori votarono anche per l’Assemblea Costituente. Questa seconda scheda serviva a eleggere i rappresentanti che avrebbero scritto la nuova Costituzione italiana. Tra i rappresentanti eletti in provincia di Piacenza, si trovavano candidati provenienti da formazioni politiche come la Repubblica e la Democrazia Cristiana. La consultazione si svolse in un clima di grande partecipazione popolare.