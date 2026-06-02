Una provincia repubblicana e democristiana | l’altra scheda del 2 giugno 1946 e i piacentini eletti

Da ilpiacenza.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 e 3 giugno 1946, oltre al referendum tra Monarchia e Repubblica, gli elettori votarono anche per l’Assemblea Costituente. Questa seconda scheda serviva a eleggere i rappresentanti che avrebbero scritto la nuova Costituzione italiana. Tra i rappresentanti eletti in provincia di Piacenza, si trovavano candidati provenienti da formazioni politiche come la Repubblica e la Democrazia Cristiana. La consultazione si svolse in un clima di grande partecipazione popolare.

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Il 2 e 3 giugno di ottant’anni fa, oltre alla scelta tra Monarchia e Repubblica, nelle mani di elettrici ed elettori arrivò anche una seconda scheda, destinata a eleggere l’Assemblea Costituente, ovvero l’organo chiamato a definire la nuova legge fondamentale dello Stato. Due consultazioni che si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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