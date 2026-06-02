Una provincia repubblicana e democristiana | l’altra scheda del 2 giugno 1946 e i piacentini eletti
Il 2 e 3 giugno 1946, oltre al referendum tra Monarchia e Repubblica, gli elettori votarono anche per l’Assemblea Costituente. Questa seconda scheda serviva a eleggere i rappresentanti che avrebbero scritto la nuova Costituzione italiana. Tra i rappresentanti eletti in provincia di Piacenza, si trovavano candidati provenienti da formazioni politiche come la Repubblica e la Democrazia Cristiana. La consultazione si svolse in un clima di grande partecipazione popolare.
Il 2 e 3 giugno di ottant’anni fa, oltre alla scelta tra Monarchia e Repubblica, nelle mani di elettrici ed elettori arrivò anche una seconda scheda, destinata a eleggere l’Assemblea Costituente, ovvero l’organo chiamato a definire la nuova legge fondamentale dello Stato. Due consultazioni che si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie e thread social correlati
Le elezioni del 2 giugno 1946Il 2 giugno 2016 si è celebrato l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana.
Leggi anche: Una donna di Capitanata per la prima volta al voto il 2 giugno 1946
Temi più discussi: OTTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA – La nascita della democrazia nel territorio della provincia di Lucca | Sito istituzionale della Provincia di Lucca; Ottant’anni di Due Giugno; 2 Giugno, le celebrazioni dell’80° anniversario della Repubblica Italiana; Il prefetto Aprea sugli 80 anni della Repubblica italiana: La nostra Carta costituzionale grande rivoluzione democratica.
Per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana, oggi in regalo in edicola con la Provincia pavese c'è una copia della Costituzione. Buona lettura e buona Festa della Repubblica! - Facebook facebook
Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom #Ghebreyesus, è arrivato a Bunia, capitale della provincia dell'Ituri, epicentro di una grave epidemia di #Ebola nell'est della Repubblica democratica del #Congo. x.com
Festa della Repubblica, perché e cosa si festeggia il 2 giugnoDal referendum del 1946 alla celebrazione di oggi: il 2 giugno racconta la nascita dell’Italia repubblicana, tra memoria storica e cerimonie istituzionali. affaritaliani.it
Festa del 2 giugno nella provincia più repubblicana d'ItaliaLa cerimonia in piazza Duomo con la lettura del messaggio inviato dal Presidente Mattarella. Consegnate nove onorificenze al merito ... rainews.it