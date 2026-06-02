Il 2 giugno 2016 si è celebrato l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. In quella data, nel 1946, si sono svolte le prime elezioni democratiche dopo la fine della monarchia, con la consultazione popolare per scegliere tra monarchia e repubblica. La consultazione si è conclusa con la vittoria della repubblica, portando alla nascita della Repubblica Italiana. Da allora, ogni anno, il 2 giugno viene commemorata questa data.

Il 2 giugno 2016 ricorre l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Il 9 maggio 1946 il re Vittorio Emanuele III (cui si imputava la responsabilità di avere consentito l’irrompere del fascismo) abdicò in favore del figlio Umberto, già nominato Luogotenente nel giugno 1944. Una decisione rivelatasi sin dal suo nascere tardiva e assolutamente inadeguata rispetto alle aspettative dei partiti aderenti al Comitato di Liberazione Nazionale. Fu questo il periodo in cui un anelito di libertà e progresso si andarono diffondendo in Italia. Cancellate le “leggi fascistissime” - che avevano consentito la liquidazione di tutti i partiti... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Le elezioni del 2 giugno 1946

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I cattolici bresciani e le elezioni del 2 giugno 1946

Notizie e thread social correlati

80° anniversario dell’estensione del voto alle donne: le prime Sindache nelle elezioni amministrative del 1946In occasione dell’80° anniversario dell’estensione del voto alle donne, si ricordano le prime sindache elette nelle amministrative del 1946.

Leggi anche: Quel 2 giugno 1946 le donne compresero che votare poteva cambiare le loro vite

Temi più discussi: Il 2 giugno 1946: l’Italia al voto; Il messaggio del Presidente Mattarella ai Prefetti in occasione della Festa della Repubblica; 1946: Torino tra ricostruzione, referendum ed elezioni – Prima parte; Il 2 giugno 1946 e il voto delle donne, storia di una conquista difficile (con tanti passi indietro).

Il candidato di estrema destra, l'avvocato Abelardo de la Espriella, del movimento Difensori della Patria, e il candidato di sinistra, il senatore Ivàn Cepeda, del Patto Storico, si sfideranno al secondo turno delle elezioni presidenziali colombiane il 21 giugno 202 x.com

2 giugno 1946: per la prima volta le italiane vanno alle urne - Focus.itOttant'anni fa le italiane votarono per la prima volta, superando secoli di pregiudizi. Ripercorriamo le tappe, i paradossi e le battaglie politiche che hanno portato alla nascita della Repubblica e a ... focus.it

2 giugno 1946: come nacque la nostra democraziaA 80 dal referendum del 2 giugno 1946, la storia della nascita della Repubblica italiana, del voto popolare e della democrazia costituzionale. policymakermag.it