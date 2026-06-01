Il 2 giugno 1946 una donna di Capitanata ha votato per la prima volta. La notizia è accompagnata da una fotografia pubblicata su un periodico locale dell’epoca, stampato durante l’occupazione anglo-americana a Foggia. La pubblicazione risale ai giorni immediatamente successivi alla consultazione elettorale, che segnò l’ingresso delle donne nel voto in Italia. La foto testimonia quell’evento storico e il ruolo delle donne nel processo di democratizzazione del paese.

Il giornale di quei giorni si sofferma molto sulla vittoria della Repubblica, raccontando il clima vissuto in provincia di Foggia dopo il referendum del 2 giugno. Tra gli articoli compaiono anche riferimenti ai festeggiamenti e ai momenti trascorsi sulla spiaggia di Siponto, già allora luogo simbolico di villeggiatura del nostro territorio. Non conosciamo il nome di questa donna. È una figura anonima, ma potrebbe essere una delle nostre nonne, una zia, una parente di qualcuna o qualcuno di noi. Il suo sorriso racconta il momento in cui, per la prima volta, milioni di donne entrarono nei seggi elettorali per scegliere il futuro del Paese. Racconta la conquista di un diritto, la libertà ritrovata dopo la guerra e la nascita di una nuova Italia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Una donna di Capitanata per la prima volta al voto il 2 giugno 1946

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