A Quarto Oggiaro, una palestra è stata dedicata a un noto allenatore di marcia. Un atleta locale ha dichiarato di dovergli tutto ciò che ha raggiunto, ricordando le sue parole: “Non preoccuparti di quello che stai facendo, ma fallo al meglio”. L'omaggio si inserisce nel ricordo di un personaggio che ha avuto un ruolo significativo nello sviluppo sportivo della zona. La cerimonia ha coinvolto la comunità e gli appassionati di atletica leggera.

di Marianna Vazzana "Tutto quello che sono oggi, lo devo anche a Pietro Pastorini. Ogni giorno mi diceva “non preoccuparti di quello che stai facendo ma fallo al meglio“. Tra le sue mani è passato tutto il bello e il buono di Quarto Oggiaro". Michele Didoni è stato campione mondiale della 20 chilometri di marcia a Göteborg, in Svezia, nel 1995. Per sempre grato al suo allenatore “Pedar“ Pastorini, che a Quarto Oggiaro (e non solo) è stato un faro per centinaia di ragazzi. Dava loro un’alternativa alla strada: faceva brillare il sogno oltre la fatica. E ha plasmato campioni. Oltre a Didoni, Giovanni Perricelli, argento ai mondiali sempre in Svezia, Erika Alfridi, argento europeo 1998, e molti altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una palestra per il guru della marcia. L’omaggio di Quarto Oggiaro: "Devo a lui ciò che sono diventato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crash Bandicoot 3: 6 HORAS desmantelando el CIERRE PERFECTO que CASI ROMPE a Naughty Dog

Notizie e thread social correlati

“Più chiarezza sul Var? Non devo promettere ciò che già faccio. Sono trasparente con tutti su tutto”: parla RocchiGianluca Rocchi, arbitro e dirigente sportivo, ha commentato la questione relativa al VAR, affermando di essere sempre stato trasparente e di non...

“Ciò in cui sono bravo è che non ascolto nessuno, niente di ciò che dicono”: Sinner risponde alle criticheJannik Sinner ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport di non ascoltare le opinioni di chi commenta i suoi risultati e le sue decisioni.