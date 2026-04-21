Jannik Sinner ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport di non ascoltare le opinioni di chi commenta i suoi risultati e le sue decisioni. Ha affermato che la sua capacità consiste nel non prestare attenzione a quello che dicono gli altri. La frase è stata pronunciata in risposta alle critiche rivolte a lui, senza ulteriori commenti o analisi.

“Ciò in cui secondo me sono bravo è che comunque non ascolto nessuno, niente di quello che dicono”. Lo dice Jannik Sinner ai microfoni di Sky Sport, riferendosi a chi commenta dall’esterno i suoi risultati e le sue scelte. Dalle ultime accuse – ormai trite e ritrite – di non essere abbastanza italiano, fino a chi malignamente ha pensato che la scelta di giocare a Madrid sia un modo per approfittare dell’infortunio di Alcaraz. “Posso sapere solo io quanto lavoro c’è dietro, io e il mio team, so quando mi sveglio il mattino, so quando vado a dormire per essere pronto per il giorno dopo. Cerco la forza in queste cose. Per me è stato ovviamente un periodo molto importante – sottolinea – con tante partite positive, ma nell’altro senso so anche che la dinamica di una stagione può cambiare in un attimo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ciò in cui sono bravo è che non ascolto nessuno, niente di ciò che dicono”: Sinner risponde alle critiche

IL GIORNALISTA URLA SEI SOLO FORTUNATO! — JANNIK SINNER LO DISTRUGGE E SI PENTE DAVANTI A TUTTI

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