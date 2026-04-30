Gianluca Rocchi, arbitro e dirigente sportivo, ha commentato la questione relativa al VAR, affermando di essere sempre stato trasparente e di non dover promettere ciò che già fa. Le sue dichiarazioni arrivano nel corso di un’inchiesta che lo vede indagato con l’accusa di frode sportiva. Rocchi ha sottolineato di aver sempre agito in modo chiaro e aperto con tutte le parti coinvolte nel mondo del calcio.

“Io l’ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo”. Gianluca Rocchi torna a parlare nel bel mezzo dell’inchiesta arbitrale che lo ha coinvolto e in cui è indagato con l’ipotesi di reato di frode sportiva. L’ormai ex designatore arbitrale si è dimesso poche ore dopo l’avviso di garanzia ricevuto dalla Procura di Milano e attende adesso ulteriori novità. Intanto ha parlato a Le Iene, in onda stasera 30 aprile. “Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto”, ha dichiarato l’ex arbitro e designatore arbitrale. “Io vi ripeto – aggiunge Rocchi – lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Più chiarezza sul Var? Non devo promettere ciò che già faccio. Sono trasparente con tutti su tutto”: parla Rocchi

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