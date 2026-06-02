Una nuova visione per il mattone nasce una nuova agenzia immobiliare | Crediamo nelle potenzialità di Forlì
A Forlì è stata inaugurata una nuova agenzia immobiliare che si propone di andare oltre la semplice compravendita di immobili. L’obiettivo è contribuire alla valorizzazione e alla riqualificazione urbana della città, mantenendo al centro le persone. La nuova realtà immobiliare si focalizza sulla potenzialità del territorio e sulla sua crescita, puntando a un approccio più inclusivo e sostenibile. La società ha annunciato di voler collaborare con enti e cittadini per sviluppare progetti di riqualificazione urbana.
Nasce a Forlì una nuova realtà immobiliare con una visione chiara: non limitarsi alla compravenditadi immobili, ma contribuire concretamente alla valorizzazione e alla riqualificazione urbana dellacittà, mantenendo sempre al centro la persona ancora prima del cliente. Sabato alle 15, nella sede. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Radici forti e sguardo in avanti. La storia e la visione del Gruppo. Episodio 1
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