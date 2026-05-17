Nuovo terminal Battaglia | È l’inizio di una nuova fase Reggio deve continuare a credere nelle proprie potenzialità
Un nuovo terminal è stato inaugurato, segnando un momento importante per la città. Il sindaco ha espresso grande soddisfazione, sottolineando che si tratta dell’inizio di una nuova fase per Reggio Calabria. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti dell’amministrazione comunale e cittadini, che hanno atteso a lungo questo evento. La realizzazione del terminal rappresenta un passo avanti per lo sviluppo locale, secondo quanto dichiarato, e si inserisce in un percorso di crescita della città.
"Permettetemi innanzitutto di esprimere la soddisfazione profonda, mia personale e di tutta l’Amministrazione comunale, per questo momento che la città di Reggio Calabria attendeva da tempo. Inaugurare oggi il nuovo terminal passeggeri dell’aeroporto Tito Minniti. Oggi consegniamo all’intera area. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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