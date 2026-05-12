Una nuova passione per il calcio inclusivo | nasce l' associazione sportiva dilettantistica Atletico Forlì

Durante il Festival “Fuori dal Fuorigioco” al parco Foro Boario, promosso dalla Rosa dei venti e altri enti locali, è stata annunciata la creazione di una nuova associazione sportiva dilettantistica dedicata al calcio. La nascita dell’Asd Atletico Forlì rappresenta un nuovo progetto nel mondo sportivo, focalizzato sul calcio inclusivo, e si inserisce nel programma dell’evento dedicato alla promozione di iniziative sportive accessibili a tutti.

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