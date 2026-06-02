Oggi si celebra l’anniversario di 80 anni di istituzioni democratiche, con un messaggio di auguri da parte di un esponente politico liberale. Viene ricordata la fine di alcune dittature del Novecento e sottolineata la presenza di una libertà garantita e tutelata. L’attenzione è rivolta alla costruzione di una nuova assemblea costituente per il futuro, in un momento di riflessione sulle conquiste e sui valori della democrazia.

Festeggiamo 80 anni di libere istituzioni democratiche, festeggiamo la fine di alcune delle dittature del Novecento e festeggiamo una libertà sempre presidiata e garantita. Abbiamo voglia di festeggiare, però, non solo il passato glorioso ma anche il futuro. Per farlo, visto che non si riesce più ad approvare riforme costituzionali con le regole scritte in assemblea costituente – come ci dimostra da ultimo il referendum sulla giustizia – occorre trovare il modo per rafforzare le nostre regole comuni. Quelle regole in gran parte sono scritte proprio nella Costituzione che oggi merita di essere aggiornata perché non solo il paese reale è cambiato, ma anche perché è mutato il sistema politico e istituzionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Una nuova Assemblea costituente per il futuro. Gli auguri liberali di Sterpa alla Repubblica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Festa della Costituzione - 80° anniversario della Repubblica e dell'Assemblea Costituente"In occasione dell’80° anniversario della Repubblica e dell’Assemblea Costituente, un’associazione giovanile ha organizzato un evento in...

L’Ungheria ci racconta un modo in cui le democrazie liberali si difendono. L’analisi di SterpaIn occasione delle ultime elezioni politiche in Ungheria, si può osservare come le democrazie liberali affrontano le sfide costituzionali.

Temi più discussi: Il 2 giugno 1946: l’Italia al voto; Conferenza stampa lancio MONDIARIO 2026/2027; Il 15% degli italiani vuole ancora la monarchia: i dati del sondaggio; Tra continuità e rottura, l’anno zero del welfare italiano.

Una nuova Assemblea costituente per il futuro. Gli auguri liberali di Sterpa alla RepubblicaFesteggiamo 80 anni di libere istituzioni democratiche, festeggiamo la fine di alcune delle dittature del Novecento e festeggiamo una libertà sempre presidiata e garantita. Abbiamo voglia di festeggia ... formiche.net

Lovat (Szumski Resistere Veneto): Il 2 giugno, 80esismo anniversario della Repubblica: occasione per una nuova Assemblea costituente tinyurl.com/ht845s8y x.com

Ode al potere costituente, al voto libero e alle donne…Ode al potere costituente, al voto libero e alle donne.... Viterbo - La lettera dell'avvocato e docente universitario Gabriele Sabato: Con 2 giugno nacque una nuova era della vita pubblica, fatta d ... tusciaweb.eu