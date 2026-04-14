In occasione delle ultime elezioni politiche in Ungheria, si può osservare come le democrazie liberali affrontano le sfide costituzionali. L’analisi di Sterpa si concentra su come il voto e le scelte elettorali riflettano le tensioni tra il rispetto delle regole costituzionali e le dinamiche politiche interne. Questo scenario permette di osservare un esempio di come un sistema democratico si confronti con i propri limiti e le proprie regole fondamentali.

Il voto delle elezioni politiche ungheresi si può leggere anche con riguardo al costituzionalismo e alla cultura liberale. Prima di tutto l’affluenza ai seggi di quasi l’80% dei cittadini (con punte che lo superano nella capitale) ci dice che quando i cittadini percepiscono che è in gioco qualcosa di davvero importante si attivano e partecipano. Si conferma che una quota del ricorrente astensionismo nelle elezioni politiche origina anche da una certa assuefazione all’ordinario che trasuda senza anima dal gioco istituzionale e dalla fragilità dell’offerta politica, tanto che l’alta affluenza in molti casi – negli ultimi decenni – ha premiato proprio i partiti nuovi o quelli antisistema.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Ungheria ci racconta un modo in cui le democrazie liberali si difendono. L’analisi di Sterpa

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