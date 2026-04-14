L’Ungheria ci racconta un modo in cui le democrazie liberali si difendono L’analisi di Sterpa
In occasione delle ultime elezioni politiche in Ungheria, si può osservare come le democrazie liberali affrontano le sfide costituzionali. L’analisi di Sterpa si concentra su come il voto e le scelte elettorali riflettano le tensioni tra il rispetto delle regole costituzionali e le dinamiche politiche interne. Questo scenario permette di osservare un esempio di come un sistema democratico si confronti con i propri limiti e le proprie regole fondamentali.
Il voto delle elezioni politiche ungheresi si può leggere anche con riguardo al costituzionalismo e alla cultura liberale. Prima di tutto l’affluenza ai seggi di quasi l’80% dei cittadini (con punte che lo superano nella capitale) ci dice che quando i cittadini percepiscono che è in gioco qualcosa di davvero importante si attivano e partecipano. Si conferma che una quota del ricorrente astensionismo nelle elezioni politiche origina anche da una certa assuefazione all’ordinario che trasuda senza anima dal gioco istituzionale e dalla fragilità dell’offerta politica, tanto che l’alta affluenza in molti casi – negli ultimi decenni – ha premiato proprio i partiti nuovi o quelli antisistema.🔗 Leggi su Formiche.net
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