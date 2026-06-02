una di famiglia occhio alla vera cattiva

Il film “Una di famiglia” è stato annunciato con protagonisti Amanda Seyfried, Sidney Sweeney e Brandon Sklenar. La regia è affidata a Paul Feig e la produzione è statunitense, prevista per il 2025. La trama e altri dettagli non sono stati ancora comunicati pubblicamente.

UNA DI FAMIGLIA Con Amanda Seyfried, SIdney Sweeney e Brandon Sklenar. Regia di Paul Feig Produzione USA 2025. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMA Una ragazza che ha un passato che fa bene a tenere nascosto trova lavoro come governante in una casa di ricconi. La padrona è un pò strana ma cordiale, il padrone sembra il ritratto della brava persona. Ma l'apparenza inganna. Anzi tutte le apparenze di tutti i personaggi PERCHE' VEDERLO Perché il film riesce a essere intrigante per due ore filate. Inizia come un thriller in cui la cattiva della situazione sembra essere l'intrusa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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