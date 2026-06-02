Una di famiglia occhio alla vera cattiva

Da liberoquotidiano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film “Una di famiglia” è stato annunciato con protagonisti Amanda Seyfried, Sidney Sweeney e Brandon Sklenar. La regia è affidata a Paul Feig e la produzione è statunitense, prevista per il 2025. La trama e altri dettagli non sono stati ancora comunicati pubblicamente.

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UNA DI  FAMIGLIA Con  Amanda  Seyfried, SIdney  Sweeney  e Brandon Sklenar. Regia di   Paul Feig  Produzione USA 2025. Durata: 2 ore  e 10 minuti LA TRAMA Una  ragazza   che  ha  un   passato   che   fa bene a  tenere nascosto   trova  lavoro  come   governante  in una  casa   di  ricconi. La padrona  è un pò strana ma  cordiale, il padrone   sembra  il  ritratto   della  brava  persona. Ma  l'apparenza  inganna. Anzi  tutte le  apparenze  di   tutti  i  personaggi PERCHE' VEDERLO Perché  il   film  riesce  a  essere  intrigante  per   due   ore   filate. Inizia  come  un thriller  in   cui la  cattiva   della   situazione  sembra  essere  l'intrusa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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