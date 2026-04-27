Cesena calcio Corrado Di Taranto rinnova | Sono entrato a far parte di una vera e propria famiglia

Il Cesena calcio ha comunicato il rinnovo del contratto del direttore generale, Corrado Di Taranto. In una nota ufficiale, il club ha confermato che l’accordo è stato prolungato, senza specificare i dettagli economici o la durata. Di Taranto, entrato nel club in passato, ha dichiarato di considerarsi parte integrante di una “famiglia”. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato stampa del club.

Il Cesena annuncia in una nota il rinnovo del contratto del direttore generale del club, Corrado Di Taranto. Il dirigente bianconero ha firmato un contratto biennale, che lo legherà al Cesena Fc fino al 30 giugno 2028."La rinnovata fiducia del management nei miei confronti - ha dichiarato Corrado.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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