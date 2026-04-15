Enrico Brignano a dieta la moglie Flora Canto | Con le minacce si ottiene tutto

Flora Canto ha commentato la dieta del marito, attore e comico, dicendo che sta procedendo bene e che ha perso diversi chili. Secondo la stessa, il cambiamento si deve al fatto che l’uomo ha saltato un pasto al giorno. La coppia ha rivelato anche che, in passato, sono state usate minacce come metodo per ottenere risultati.

Flora Canto ha parlato della dieta di Enrico Brignano: "Sta andando bene, ha perso parecchi chili saltando un pasto al giorno".🔗 Leggi su Fanpage.it

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