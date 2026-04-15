Enrico Brignano a dieta la moglie Flora Canto | Ha perso tanti chili con le minacce si ottiene tutto

Flora Canto ha condiviso alcuni dettagli sulla dieta di Enrico Brignano, spiegando che il marito sta facendo progressi e ha perso diversi chili. Secondo le sue parole, Brignano ha raggiunto questo risultato saltando un pasto al giorno. Non sono stati forniti altri dettagli sulle modalità della dieta o sui tempi di perdita di peso. La coppia ha rilasciato queste informazioni in un'intervista recente.

Flora Canto ha parlato della dieta di Enrico Brignano: "Sta andando bene, ha perso peso saltando un pasto al giorno".🔗 Leggi su Fanpage.it

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