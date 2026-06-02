Una città col fiato sospeso C’è il maxi schermo al Del Duca Ci sono 5mila posti disponibili

Un divieto di trasferta impedisce ai tifosi di seguire la squadra in trasferta. Sul maxi schermo al Del Duca, 5.000 posti sono disponibili per la visione collettiva. La decisione provoca lamentele tra i sostenitori, che devono restare lontani dalla gara. La gara dura 90 minuti e si svolge lontano dalla città. La restrizione è stata comunicata senza spiegazioni chiare. La città resta in attesa di eventuali chiarimenti o modifiche.

Un’intera città col fiato sospeso per 90’. Sarà questa la sofferenza più grande che i tantissimi tifosi del Picchio saranno costretti a patire a causa di un divieto di trasferta imposto per motivi davvero incomprensibili. In migliaia stasera si riverseranno al Del Duca per seguire tutti insieme in diretta ciò che a distanza di oltre 500 chilometri si svilupperà al Rigamonti. Un filo invisibile terrà uniti, come è avvenuto per tutto il corso della stagione, i palpitanti cuori dei sostenitori bianconeri a quelli di tecnico e squadra che ancora una volta scenderanno in campo per rendere orgoglioso un popolo voglioso di gioire dopo le tante sofferenze degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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