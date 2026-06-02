Un viaggio poetico tra voce ritmo e introspezione | a Ferrara arriva ‘Tyralogy – Sequenza finale’
Sabato 6 alle 17.30, nello spazio Gio La Bottega dei Sogni a Ferrara, si terrà il reading di poesie ‘Tyralogy – Sequenza finale’, scritto e interpretato dall'autore Roberto Tira. L’evento si svolge nel centro storico e combina voce, ritmo e introspezione, offrendo un viaggio poetico tra parole e ascolto. La partecipazione è prevista nel locale di via Saraceno 45a, dove si potranno ascoltare e leggere i versi dell’autore.
Nel cuore del centro storico di Ferrara si legge e si ascolta. Sabato 6 alle 17.30, lo spazio Gio La Bottega dei Sogni di Giovanna Pellegrini (via Saraceno 45a) ospiterà il reading di poesie ‘Tyralogy – Sequenza finale’, scritto e interpretato dall'autore Roberto Tira.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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