Un viaggio poetico tra voce ritmo e introspezione | a Ferrara arriva ‘Tyralogy – Sequenza finale’

Notizia in breve

Sabato 6 alle 17.30, nello spazio Gio La Bottega dei Sogni a Ferrara, si terrà il reading di poesie ‘Tyralogy – Sequenza finale’, scritto e interpretato dall'autore Roberto Tira. L’evento si svolge nel centro storico e combina voce, ritmo e introspezione, offrendo un viaggio poetico tra parole e ascolto. La partecipazione è prevista nel locale di via Saraceno 45a, dove si potranno ascoltare e leggere i versi dell’autore.