un test genomico potrebbe risparmiare la chemio per il cancro al seno

Un nuovo test genomico potrebbe evitare a milioni di pazienti con cancro al seno di sottoporsi alla chemio. Lo studio ha dimostrato che il test può identificare chi può evitare il trattamento senza compromettere la prognosi. La ricerca si basa su analisi genetiche avanzate e ha coinvolto diverse pazienti, evidenziando potenzialità per ridurre gli effetti collaterali di terapie invasive. Il test potrebbe essere adottato come strumento di valutazione nella pratica clinica.

AGI - Un test genomico rivoluzionario potrebbe risparmiare la chemioterapia a milioni di pazienti affette da cancro al seno. Lo studio suggerisce che i pazienti con un punteggio basso al test potrebbero essere trattati con la sola terapia ormonale ottenendo risultati pressoché identici. Questa innovazione permette ai medici di determinare quali pazienti possono evitare la chemio in sicurezza, aprendo la strada a una nuova era della medicina personalizzata. I risultati saranno presentati sabato a Chicago in occasione del più grande congresso mondiale sul cancro, l'incontro annuale dell' American Society of Clinical Oncology. Lo studio Optima. Lo studio Optima, condotto dall' University College di Londra, ha seguito oltre 4. 🔗 Leggi su Agi.it

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