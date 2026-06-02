Un nuovo massiccio attacco russo contro l’Ucraina

Un nuovo attacco russo contro l’Ucraina ha causato almeno dieci morti in diverse città, tra cui Kiev. Durante l’attacco, si sono verificati danni e si cercano persone sotto le macerie. Le autorità hanno confermato il bilancio provvisorio e stanno gestendo le operazioni di soccorso. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità dell’attacco o sui responsabili.

Almeno dieci persone sono morte in diverse città tra cui Kiev, dove si cercano persone sotto le macerie di un palazzo crollato In Ucraina nella notte fra lunedì e martedì almeno dieci persone sono state uccise in una serie di attacchi russi con missili e droni che hanno colpito diverse città, fra cui la capitale Kiev, Dnipro e Kharkiv. Le autorità ucraine lo hanno definito uno dei più grandi attacchi delle ultime settimane, che pure erano stati molto intensi. A Kiev sono morte almeno quattro persone e altre 29 sono rimaste ferite, ha detto Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città. Un palazzo residenziale di 24 piani è stato colpito da un missile ed è parzialmente crollato: si teme che ci siano ancora persone sotto le macerie. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Ucraina, la guerra infinita. Massiccio attacco russo su Kiev

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