Ucraina, la guerra infinita. Massiccio attacco russo su Kiev

Un massiccio attacco russo ha colpito la capitale ucraina, provocando danni e blackout. Le forze di Kiev hanno dichiarato di aver subito attacchi su larga scala, con diverse infrastrutture colpite. Le autorità hanno invitato i cittadini a restare nelle zone sicure e a seguire le istruzioni di emergenza. Non sono ancora stati comunicati numeri ufficiali sui feriti o vittime. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

La guerra in Ucraina. Massiccio attacco russo sulla Capitale e la reazione di Kiev. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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