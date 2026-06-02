Un nuovo inizio stasera in tv la seconda puntata | le anticipazioni

Da today.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le atmosfere della campagna spagnola sono sempre più cupe: questa sera, martedì 2 giugno, Canale 5 propone il secondo appuntamento con "Un nuovo inizio", la fiction spagnola che vede protagonista Megan Montaner, già nota presso il pubblico italiano per il ruolo di Pepa ne "Il segreto". Dopo un. 🔗 Leggi su Today.it

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