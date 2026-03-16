Guerrieri - La regola dell' equilibrio stasera in tv la seconda puntata | le anticipazioni

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo La trama di questa serasi sviluppa attorno a un mistero che trascina il protagonista lontano dalle aule del tribunale, costringendolo a muoversi quasi come un investigatore Prosegue oggi, lunedì 16 marzo, in prima serata su Rai 1, il racconto giudiziario di “Guerrieri - La regola dell'equilibrio”, la nuova fiction con protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri. La serie, diretta da Gianluca Maria Tavarelli e ispirata ai romanzi dello scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, calca il confine tra giustizia, etica personale e limiti umani. 🔗 Leggi su Today.it

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