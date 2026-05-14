Buonvino - Misteri a Villa Borghese stasera in tv la seconda e ultima puntata | le anticipazioni

Stasera va in onda la seconda e ultima puntata di un programma televisivo che si svolge tra i viali di Villa Borghese, un luogo nel cuore di Roma dove il verde riduce il rumore della città. La narrazione si concentra su eventi legati a misteri e situazioni di violenza che si verificano in questa zona, mettendo in evidenza come il male si insinui in modo silenzioso tra gli spazi verdi della capitale.

Tra i viali di Villa Borghese, dove Roma pare rallentare il proprio respiro e il verde attenua il rumore della città, il male continua a insinuarsi con discrezione e violenza. “Buonvino - Misteri a Villa Borghese” va in onda oggi, giovedì 14 maggio, in prima serata su Rai 1. Giorgio Marchesi e.🔗 Leggi su Today.it

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