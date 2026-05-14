Buonvino - Misteri a Villa Borghese stasera in tv la seconda e ultima puntata | le anticipazioni

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera va in onda la seconda e ultima puntata di un programma televisivo che si svolge tra i viali di Villa Borghese, un luogo nel cuore di Roma dove il verde riduce il rumore della città. La narrazione si concentra su eventi legati a misteri e situazioni di violenza che si verificano in questa zona, mettendo in evidenza come il male si insinui in modo silenzioso tra gli spazi verdi della capitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tra i viali di Villa Borghese, dove Roma pare rallentare il proprio respiro e il verde attenua il rumore della città, il male continua a insinuarsi con discrezione e violenza. “Buonvino - Misteri a Villa Borghese” va in onda oggi, giovedì 14 maggio, in prima serata su Rai 1. Giorgio Marchesi e.🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Buonvino – Misteri a Villa Borghese, anticipazioni ultima puntata di giovedì 14 maggio 2026© US RaiSono solo due le puntate della prima stagione di Buonvino – Misteri a Villa Borghese, serie Palomar diretta da Milena Cocozza e tratta dai...

Buonvino – Misteri a Villa Borghese, anticipazioni puntata finale 14 maggio 2026: Buonvino e Veronica tra silenzi ed emozioniIl viaggio di Buonvino – Misteri a Villa Borghese sta per arrivare al suo momento più atteso.

Temi più discussi: Buonvino - Misteri a Villa Borghese; Buonvino, Misteri a Villa Borghese con Giorgio Marchesi, al via su Rai 1; Buonvino – Misteri a Villa Borghese, su Rai 1 il giallo elegante di Walter Veltroni: perché è destinato a diventare un cult del genere crime; Buonvino - Misteri a Villa Borghese, recensione: Giorgio Marchesi è la sorpresa gentile di Rai 1.

villa borghese buonvino misteri a villaBuonvino – Misteri a Villa Borghese, dal 7 maggio su Rai 1Buonvino – Misteri a Villa Borghese debutta in prima serata su Rai 1 giovedì 7 e 14 maggio 2026. La serie, in due appuntamenti evento. tvserial.it

villa borghese buonvino misteri a villaBuonvino – Misteri a Villa Borghese, quante puntate sono e quando finisceBuonvino - Misteri a Villa Borghese ha 2 puntate e 4 episodi: ecco durata, titoli, struttura e messa in onda Rai. napolike.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web