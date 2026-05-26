Un nuovo inizio: trama, cast e streaming della serie tv. Questa sera, martedì 26 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Un nuovo inizio, la serie tv spagnola con protagonista Megan Montaner, indimenticabile volto di Pepa nella soap spagnola “Il Segreto”. Si tratta di un dramma emotivo ambientato nella Spagna rurale degli Anni 60. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama (anticipazioni). María Rodríguez è una umile giovane andalusa che ha rinunciato a partire per la Germania con José, il suo fidanzato, per prendersi cura dei suoi cari e, dopo molto tempo senza notizie, ha perso ogni speranza nel suo ritorno. Improvvisamente María si vede costretta a sposare Manuel, un proprietario terriero di La Mancha in cambio della sicurezza economica per la sua famiglia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Un nuovo inizio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 26 maggio

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. @MeganMontanerG, l’indimenticabile #Pepa de #Ilsegreto, torna in prima serata su #Canale5 con #UnNuovoInizio. Una grande storia di amore, sacrificio e segreti nella Spagna rurale degli anni ’60. quimediaset.it/comunicati/un-… x.com

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