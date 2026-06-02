Un nuovo hotel Hilton a Linate ma a prezzi economici | come sarà la struttura e quando apre

Una nuova struttura Hilton aprirà vicino all'aeroporto di Milano Linate, realizzata in collaborazione con la società Ele spa. La catena alberghiera ha annunciato l’accordo per questa apertura, che prevede un hotel con tariffe più accessibili rispetto alle altre proprietà del marchio. La data di apertura non è ancora stata comunicata ufficialmente. La struttura sarà situata in prossimità dell’aeroporto e si rivolge a viaggiatori in transito o in viaggio di affari.

La catena alberghiera Hilton ha annunciato la firma di un accordo con la società Ele spa per l'apertura di un nuovo albergo vicino all'aeroporto di Milano Linate. La struttura si chiamerà Spark by Hilton Milan Linate Airport e aprirà entro la fine dell'anno. Per il gruppo si tratta del debutto in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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