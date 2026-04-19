Domani inizieranno i lavori di demolizione dell’ex hotel Murex, una struttura situata in zona centrale. L’edificio è stato recentemente acquistato da un imprenditore locale, titolare di un’azienda operante nel settore. La struttura sarà completamente demolita per fare spazio a un nuovo progetto di sviluppo. La demolizione si svolgerà in modo controllato, con l’intervento di ditte specializzate, e si concluderà nelle prossime settimane.

Partiranno domani i lavori di demolizione per l’ex hotel Murex, acquistato da Gianluca Marchetti, imprenditore marignanese, titolare della M.T. S.r.l, azienda leader del settore metalmeccanico con le sue soluzioni per lavorazioni meccaniche di precisione. Lo stabile dell’ex hotel Murex, un albergo in prima linea, in zona porto a Cattolica, è chiuso da alcuni anni e sarà trasformato in un condhotel a 4 stelle. Dopo l’approvazione delle nuove norme urbanistiche in consiglio comunale a Cattolica alcuni mesi fa, ora sono arrivati permessi ed autorizzazioni per intervenire. "La demolizione è prevista dalla prossima settimana – conferma l’imprenditore Gianluca Marchetti –, poi a ottobre partiremo con l’intervento vero e proprio, vorremmo essere pronti per fine 2028".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parte la rinascita dell’hotel Murex: "Sarà una struttura d’eccellenza"

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