Nuovo volto per lo storico hotel Hilton di Milano | com' è cambiata la struttura dopo il restyling

L'hotel Hilton di Milano ha appena concluso un intervento di rinnovamento che ha interessato le camere, le suite e le aree comuni dell'edificio di via Galvani. La ristrutturazione ha riguardato tutta la struttura, con lavori che hanno modificato l’aspetto e gli spazi interni. La struttura, nota nel centro della città, ora presenta un volto completamente rivisto dopo il restyling.

L'hotel Hilton di Milano ha completato un profondo intervento di ristrutturazione che ha coinvolto camere, suite e aree comuni della struttura di via Galvani. Il progetto di riqualificazione arriva a otto anni di distanza dall'ultimo restyling strutturale e punta a rinnovare l'offerta ricettiva.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Spiaggia di Passignano, Pasquali rassicura: “Nuovo gestore sta operando restyling della struttura” Leggi anche: Milano Marathon 2026, cambia tutto: il nuovo percorso e lo storico traguardo in Duomo Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: L’attentato a Trump è una messinscena? La rete si scatena. Le ipotesi dei complottisti – LMF; Stadt Hotel Città riapre a Bolzano: ecco il nuovo volto dello storico hotel; Trump contro Jimmy Kimmel: Licenziatelo subito. Nuovo scontro dopo una battuta su Melania; L’attentato all’Hilton e il negoziato Washington-Teheran. Nuovo volto per lo storico hotel Hilton di Milano: com'è cambiata la struttura dopo il restylingUn investimento profondo per riflettere l'identità creativa del quartiere Isola: come sono state trasformate le camere e le aree comuni dell'hotel di via Galvani ... milanotoday.it Ancora tre dei nostri soci questa volta da Milano @justin.hilton.official @paopa2712 e Davide , che si preparano per la grande festa di @ricky_martin in Italia @sanparkadriatic - facebook.com facebook