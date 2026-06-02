Un nuovo drone alla Protezione Civile per le attività di monitoraggio e controllo del territorio di Francavilla
È stato consegnato un nuovo drone alla Protezione Civile di Francavilla. Si tratta di un Dji Matrice 4T, un modello avanzato utilizzato per il monitoraggio e il controllo del territorio. Il drone sarà impiegato dall’unità Sapr, che fa parte del gruppo comunale di volontariato. La consegna mira a migliorare le attività di intervento e sorveglianza in aree sensibili. La dotazione tecnologica è destinata a rafforzare le operazioni di monitoraggio sul territorio comunale.
Un nuovo strumento tecnologicamente avanzato per potenziare le attività di monitoraggio e intervento sul territorio: è il nuovo drone operativo Dji Matrice 4T, in dotazione all'unità Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) del gruppo comunale volontari Protezione civile di Francavilla al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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