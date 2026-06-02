Un nuovo drone alla Protezione Civile per le attività di monitoraggio e controllo del territorio di Francavilla

Notizia in breve

È stato consegnato un nuovo drone alla Protezione Civile di Francavilla. Si tratta di un Dji Matrice 4T, un modello avanzato utilizzato per il monitoraggio e il controllo del territorio. Il drone sarà impiegato dall’unità Sapr, che fa parte del gruppo comunale di volontariato. La consegna mira a migliorare le attività di intervento e sorveglianza in aree sensibili. La dotazione tecnologica è destinata a rafforzare le operazioni di monitoraggio sul territorio comunale.