Il presidente Marsilio nomina Scelli per coordinare le attività emergenziali di protezione civile

Il presidente della regione ha nominato un responsabile per coordinare le attività di protezione civile in risposta alle emergenze. La nomina è stata effettuata tramite un decreto firmato dal presidente della giunta regionale. La persona incaricata ha espresso gratitudine per la fiducia e si è detta pronta a svolgere il ruolo assegnato. La nomina riguarda il coordinamento delle operazioni emergenziali e degli interventi correlati, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità di gestione.

«Accolgo con profondo senso di responsabilità e sincero ringraziamento la decisione del presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, che con apposito decreto mi ha nominato soggetto responsabile del coordinamento delle attività per le finalità emergenziali e degli interventi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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