Protezione civile | aggiornato sistema allertamento Anche nuovo radar per monitoraggio meteo

È stato aggiornato il Sistema di Allertamento Regionale di Protezione Civile, approvato nel 2017, con una revisione dei livelli di criticità per il vento e una nuova grafica per i documenti di allerta. Sono stati introdotti anche strumenti come la traduzione in inglese e l’utilizzo di Telegram per le comunicazioni. Inoltre, è stato installato un nuovo radar dedicato al monitoraggio meteo, per migliorare la raccolta e l’analisi dei dati atmosferici.

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