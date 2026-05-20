Protezione civile | aggiornato sistema allertamento Anche nuovo radar per monitoraggio meteo
È stato aggiornato il Sistema di Allertamento Regionale di Protezione Civile, approvato nel 2017, con una revisione dei livelli di criticità per il vento e una nuova grafica per i documenti di allerta. Sono stati introdotti anche strumenti come la traduzione in inglese e l’utilizzo di Telegram per le comunicazioni. Inoltre, è stato installato un nuovo radar dedicato al monitoraggio meteo, per migliorare la raccolta e l’analisi dei dati atmosferici.
Si aggiorna il Sistema di Allertamento Regionale di Protezione Civile, approvato con Dgr n. 15712017, con una nuova classificazione dei livelli di criticità per il vento, una nuova veste grafica dei documenti di allertamento e con l’introduzione della lingua inglese e dell’uso di Telegram. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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