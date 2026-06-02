Sono passati 20 anni dall'inaugurazione del Monumento alla Resistenza, avvenuta il 2 giugno 2006. Il monumento, situato nei giardini storici, rappresenta un simbolo importante della Resistenza locale. Il progetto che ha portato alla sua realizzazione ha vinto un concorso organizzato dal Comitato provinciale della Resistenza.

Sono trascorsi esattamente 20 anni dall’inaugurazione del Monumento alla Resistenza ai giardini storici, avvenuta il 2 giugno 2006; il progetto risultò vincitore di un concorso Comitato provinciale della Resistenza. "La realizzazione del monumento – spiegano Marco Baronti, Daniele Neri e Cristiano Ruggia – rappresentò per noi un’entusiasmante avventura vissuta fianco a fianco con chi fu protagonista di quella stagione storica da cui ha avuto origine la nostra Repubblica. A distanza di anni poi quelle stesse persone profusero tante energie perché l’opera potesse vedere la luce: Varese Antoni, Amelio Guerrieri, Daniele Bucchioni, Cesare Godano, Amelio Guerrieri, Ninetto Vergassola e altri che oggi purtroppo non ci sono più come Antonio Trotta e Gianfranco Ricco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un Monumento simbolo della nostra Resistenza"

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