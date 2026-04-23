Il 23 aprile 2026 sarà presentata un’opera fotografica che mette in luce il ruolo simbolico della bicicletta. L’esposizione evidenzia come questo mezzo di trasporto sia stato rappresentato nel cinema e utilizzato come simbolo della Resistenza. La mostra, curata dall’artista, si concentrerà sui contrasti tra l’iconografia cinematografica e il suo utilizzo storico come strumento di libertà.

? Cosa sapere L'opera fotografica di Alessia Cottarelli presenta il valore simbolico della bicicletta il 23 aprile 2026.. Michele Brescia analizza il legame tra l'oggetto, la Resistenza e la cultura cinematografica.. Giovedì 23 aprile 2026, l’opera fotografica Arte senza tempo di Alessia Cottarelli offre una riflessione profonda sul valore simbolico della bicicletta attraverso il commento critico di Michele Brescia. L’immagine cattura un oggetto che ha attraversato i decenni, trasformandosi da semplice mezzo di trasporto in un emblema di audacia e coraggio. Michele Brescia, specialista in storia dell’arte contemporanea con un dottorato presso la Sapienza e un percorso accademico alla Roma Tre, analizza come questo strumento abbia saputo tradurre sogni in realtà, superando incertezze e sfide cronologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biciclette: tra icona del cinema e simbolo della Resistenza

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