Un memorial è stato allestito per ricordare Andrea Giromella, il vigile del fuoco deceduto alcuni mesi fa all’età di 50 anni a causa di una grave malattia. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, con la presenza di colleghi e amici. Sono stati deposti fiori e sono state lette alcune parole per onorare la memoria di Giromella.

Un memorial per ricordare Andrea Giromella, il vigile del fuoco scomparso nei mesi scorsi all’età di 50 anni dopo una brutta malattia. Andrea era nato e viveva a Codena così i vigili del fuoco del comando provinciale affiancati dalla Pro loco del paese, hanno deciso di realizzare la prima edizione del memorial proprio nel campo da calcio del piccolo borgo. L’evento è stato concepito come una vera e propria festa, trasformando il dolore per la perdita in un momento di gioia collettiva, dedicato soprattutto alle nuove generazioni. Il comando provinciale ha allestito all’interno dell’area sportiva una vera e propria cittadella di addestramento a misura di bambino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un memorial per ricordare Giromella, vigile del fuoco scomparso

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