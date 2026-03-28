A Benevento, durante un intervento di emergenza, un vigile del fuoco è caduto dall’autoscala e ha riportato ferite. L’incidente è avvenuto mentre l’unità interveniva in un edificio. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e le condizioni del vigile del fuoco.

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura a Benevento, dove un vigile del fuoco è rimasto ferito nel corso di un intervento di emergenza. L’episodio si è verificato mentre la squadra era impegnata nella messa in sicurezza di un albero pericolante, reso instabile probabilmente dalle recenti condizioni meteo avverse. Secondo le prime informazioni, il pompiere stava operando dall’autoscala del mezzo di servizio quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto riportando traumi che hanno reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi. I colleghi presenti sul posto hanno prontamente allertato il personale sanitario del 118, che ha provveduto a stabilizzare il ferito e a trasportarlo in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cade dall’autoscala durante un intervento: ferito vigile del fuoco

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