Nella piazzetta di fronte alla caserma dei vigili del fuoco sarà collocata una targa in memoria di Claudio Rapisardi, il vigile del fuoco deceduto a 44 anni la sera del 24 giugno. La cerimonia si svolgerà nelle prossime settimane, alla presenza di colleghi e rappresentanti delle istituzioni locali. Il gesto mira a ricordare la sua figura e a mantenere vivo il suo ricordo tra chi lo ha conosciuto. La zona sarà così intitolata per rendere omaggio alla sua memoria.

Lo slargo davanti alla caserma dei pompieri sarà dedicata a Claudio Rapisardi, il vigile del fuoco deceduto tragicamente all’età di 44 anni la sera dello scorso 24 giugno. "Nell’ultima riunione di Giunta, abbiamo compiuto il primo passo formale di un atto profondamente sentito: l’avvio dell’iter per l’intitolazione dell’area di via Rovani alla memoria di Claudio, che ha prestato servizio con dedizione nella nostra città e che ci ha lasciati troppo presto - ha annunciato il sindaco Roberto Di Stefano -. È il nostro modo di trasformare il dolore della perdita in un segno tangibile di gratitudine". La sua scomparsa aveva toccato profondamente tutta la città la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazzetta in memoria di Rapisardi. Il vigile del fuoco scomparso: "È il nostro segno di gratitudine"

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