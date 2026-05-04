All’Eicma Riding Fest di Misano sono stati registrati circa 27.000 appassionati di moto, stabilendo un nuovo record di partecipazione. Durante l’evento, sono stati effettuati numerosi test ride, attirando un pubblico vario e appassionato. Sul circuito si sono alternati campioni internazionali, che hanno contribuito a rendere l’evento particolarmente vivo e coinvolgente. La manifestazione si è confermata come un appuntamento di rilievo nel settore motociclistico.

? Cosa scoprirai Quale nuovo profilo di motociclista ha segnato il record di test ride?. Chi sono i campioni internazionali che hanno animato il circuito?. Come sono stati utilizzati i 75mila euro raccolti durante l'evento?. Perché i giovani piloti hanno scelto le categorie da 50 e 125 cc?.? In Breve Oltre 20% dei test ride effettuati da donne tra i 2.350 totali.. 700 bambini tra 6 e 12 anni coinvolti nel progetto EICMA for Kids.. 75mila euro raccolti dalla Track Experience destinati a tre realtà locali.. Presenza di campioni come Schwantz, Bayliss, Dovizioso, Everts, Cairoli, Melandri e Pasini.. Oltre 27mila visitatori hanno affollato il circuito di Misano durante il fine settimana per la terza edizione dell’Eicma Riding Fest, segnando un traguardo senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Misano, record all’Eicma Riding Fest: 27mila fan e nuovi primati

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