Un maxi cantiere da 1,5 milioni nel cuore del centro storico | lavori mobili per un anno sui sottoservizi
Mercoledì 3 giugno sono iniziati i lavori di rinnovo dei sottoservizi nel centro storico di Forlì, con un investimento di circa 1,5 milioni di euro. La fase di cantiere prevede lavori mobili per un anno e comporta la sospensione temporanea di alcune attività commerciali e residenti lungo via Caterina Sforza. Contestualmente, è stata avviata una campagna informativa con la distribuzione di volantini per comunicare le modifiche e le tempistiche dei lavori.
Iniziano mercoledì 3 giugno con la distribuzione del volantino informativo le attività di comunicazione messe in campo da Hera sui lavori di rinnovo dei sottoservizi nel centro storico di Forlì in via Caterina Sforza. Il cantiere, che sarà mobile con avanzamento di circa 50 metri per cercare di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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