Un maxi cantiere da 1,5 milioni nel cuore del centro storico | lavori mobili per un anno sui sottoservizi

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno sono iniziati i lavori di rinnovo dei sottoservizi nel centro storico di Forlì, con un investimento di circa 1,5 milioni di euro. La fase di cantiere prevede lavori mobili per un anno e comporta la sospensione temporanea di alcune attività commerciali e residenti lungo via Caterina Sforza. Contestualmente, è stata avviata una campagna informativa con la distribuzione di volantini per comunicare le modifiche e le tempistiche dei lavori.