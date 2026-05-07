Terna apre i cantieri a Riccione | lavori per un anno sulle strade Parte il maxi intervento da 60 milioni
Da giovedì 9 aprile, partiranno i lavori di Terna per il riassetto della rete elettrica nel Comune di Riccione. L’intervento, che durerà circa un anno, coinvolgerà le strade della città e prevede un investimento complessivo di 60 milioni di euro. La modifica della rete elettrica interessa diverse zone della località e comporta l'apertura di cantieri lungo le principali vie del territorio.
Inizieranno giovedì, 9 aprile, i lavori di Terna per il riassetto della rete elettrica del Comune di Riccione. L’opera, per la quale l’azienda guidata da Giuseppina Di Foggia ha investito circa 60 milioni di euro, interesserà complessivamente otto comuni romagnoli tra le province di Rimini e.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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