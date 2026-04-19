A Ascoli, nel quartiere Monticelli, sono iniziati i lavori di ristrutturazione della scuola primaria dedicata a Don Giussani. Il progetto, dal valore di oltre sette milioni di euro, prevede un maxi cantiere che interessa l’edificio scolastico. L’intervento mira a realizzare una struttura che possa essere considerata un modello per l’edilizia scolastica, con lavori che coinvolgono aspetti di rinnovamento e miglioramento degli spazi didattici.

Entra nel vivo l’intervento sulla scuola primaria ‘Don Giussani’ ad Ascoli, situata nel quartiere Monticelli. Il progetto rappresenta un tassello strategico del più ampio programma di ricostruzione e riqualificazione degli edifici scolastici del cratere sisma. L’obiettivo principale è l’ adeguamento sismico e la riqualificazione complessiva dell’edificio, con il miglioramento della sicurezza strutturale, della funzionalità degli spazi e della sostenibilità energetica e impiantistica. L’intervento interessa un edificio articolato su tre livelli fuori terra: al piano terra si trova la scuola dell’infanzia, mentre ai livelli superiori si sviluppa la scuola primaria con aule didattiche, uffici amministrativi, palestra, mensa e principali flussi di accesso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Don Giussani, i lavori. Parte il maxi cantiere da oltre sette milioni: "Una scuola modello"

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