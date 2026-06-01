Mi hanno offerto soldi ma li ho rifiutati Adesso però parlo io | Fabio D' Amato ex manager di Ferragni rompe il silenzio dopo anni L' intervista a Selvaggia Lucarelli

A quasi tre anni dall'inizio del “Pandoro-gate”, Fabio D'Amato, ex manager di Chiara Ferragni, ha deciso di parlare pubblicamente, dopo aver rifiutato offerte di denaro. In un’intervista a Selvaggia Lucarelli, ha riferito di aver rifiutato soldi, ma ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti. La vicenda giudiziaria e mediatica legata alle operazioni di beneficenza e commerciali di Ferragni ha subito una svolta inattesa.

A quasi tre anni dall’esplosione del cosiddetto “Pandoro-gate” - la vicenda giudiziaria e mediatica legata alla beneficenza e alle operazioni commerciali che ha travolto Chiara Ferragni - arriva una svolta del tutto inattesa. Fabio Maria D’Amato, storico ex manager e braccio destro. 🔗 Leggi su Today.it

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